Lipari, Amministrazione Giorgianni e idrico: riduzione della bolletta per 3 anni

di Luana Spanò – È stato istituito un fondo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per sostenere l’approvvigionamento idrico nelle isole minori con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Il riparto delle risorse in favore dei comuni sarà effettuato in proporzione alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua.

“L’emendamento assicura un servizio fondamentale come la fornitura di acqua potabile ai cittadini senza appesantire finanziariamente i bilanci comunali o accrescere il costo di fornitura per i cittadini e ridurre lo svantaggio competitivo degli insediamenti produttivi che operano nelle iole minori. Una boccata di ossigeno per i cittadini e le imprese“, lo dichiara il deputato Pietro Navarra.

È stato inoltre istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

Si evince anche l’entusiasmo del primo cittadino del Comune di Lipari Marco Giorgianni: “Grande, grandissimo risultato. Si tratta di uno dei risultati più importante della mia amministrazione che avrà un effetto pratico sui cittadini con la riduzione della tariffa per riportarla ad un valore decente e logico. Non capisco come non si possa esserne contenti, forse perché lo sta ottenendo questa Amministrazione”.

