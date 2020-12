Messina e Provincia, Meteo di Natale 2020

Di Michele Bruno – Ecco le previsioni di Natale 2020 per Messina e Provincia, su Messinaora.it, a partire dalle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Brusco cambiamento dello scenario meteorologico sul Mediterraneo per l’ingresso di una nuova saccatura alimentata da masse d’aria fredda di origine scandinava.

Messina ne risente in parte, ma la situazione da noi resta tutto sommato tranquilla:

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, senza che siano previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sul versante tirrenico nuvoloso per velature estese tra notte e mattina, mentre in seguito il tempo migliorerà con nubi sparse e schiarite. Temperature minime sui 12°C, massime sui 18°C. Piogge assenti, venti da Sud – Sud/Est in nottata e in serata, mattina e pomeriggio da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

Sul litorale ionico, nuvoloso per velature estese tra notte e mattina, nubi sparse e schiarite in seguito. Piogge assenti. Temperature da 13°C a 18°C. Venti da Nord-Ovest. Mare poco mosso.

Sui Nebrodi, nuvoloso per velature estese di notte, poi in mattinata solo poco, per velature sparse. Dal pomeriggio nubi sparse e schiarite. Piogge assenti. Minime di 6°C, Massime a 12°C. Venti di provenienza diversa durante le diverse fasi della giornata.

Sulle Eolie, nuvoloso per velature estese notte e mattina, nubi sparse e schiarite dal pomeriggio. Piogge non previste. Minime a 12°C, Massime a 16°C. Venti in prevalenza da Ovest, tranne in nottata, da Est. Mare poco mosso.

Nella zona dei paesi etnei orientali, nuvoloso per velature estese durante la notte e la mattina, nubi sparse e schiarite pomeriggio e sera. Piogge assenti. Minime da 11°C, massime a 16°C. Venti di varia provenienza durante la giornata. Mari poco mossi.

