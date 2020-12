Rifiuti Covid, continua polemica con Asp: esposto di De Luca

di Michele Bruno – Le Polemiche non si fermano nemmeno alla Vigilia di Natale. Oggi infatti il Sindaco ha inviato un esposto firmato da lui e dall’assessore Dafne Musolino, trasmesso, con tanto di allegati, sia alla Commissione ispettiva nominata dall’assessore Razza che alla Procura della Repubblica.

De Luca e Musolino chiedono che sia rimosso il Direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia per le criticità riscontrate nella gestione dell’emergenza Covid da marzo ad oggi.

“Esponiamo le maggiori criticità rilevate – scrivono nell’esposto – evidenziando come l’attività posta in essere da ASP non sia stata efficiente e come nulla si sia fatto, almeno fino alla nomina da parte dell’Assessore Regionale avv. Razza della neo commissaria dott.ssa Marzia Furnari, per adeguare la struttura e l’organizzazione aziendale alle reali esigenze del territorio, perpetuando un modello gestionale che si era già rivelato carente all’inizio della pandemia …. e che ha dimostrato tutta la propria inefficienza quando il numero di contagi è aumentato…”

L’esposto del Sindaco si basa principalmente su quattro temi.

1) Dotazione dei posti letto di terapia intensiva, e tempistiche del piano di realizzazione dei nuovi posti.

2) Tracciamento contatti dei soggetti positivi, soprattutto nell’ambito scolastico.

3) Tempi di attesa indefiniti ed incontrollati per la esecuzione del test molecolare di conferma della positività dopo il test rapido; lunghi tempi d’attesa per la comunicazione degli esiti, e difficoltà dei soggetti in quarantena di conoscere la fine del periodo di isolamento.

4) Mancato invio dell’elenco delle Utenze dei rifiuti A1,che avrebbe causato il mancato ritiro, da parte di Messinaservizi, dei rifiuti prodotti dai soggetti in isolamento, ma non positivi a test molecolare.

Ieri avevamo appunto spiegato quali sono le competenze (qui) da suddividere tra Asp e Comune riguardo ai rifiuti Covid. I rifiuti A, dei positivi al molecolare, spettano ad Asp, che da mandato alla ditta medieco. Anche questi rifiuti non sarebbero smaltiti tempestivamente, secondo l’Amministrazione, per via del mancato elenco, che non si formerebbe per errori da parte di Asp. Un incontro lunedì, si evince che non sia bastato a chiarire la questione.

Ci chiediamo se a seguito di questo esposto giungeranno chiarezza e delle soluzioni, dal momento che i cittadini in isolamento sono esasperati e non sanno più come liberarsi dei propri rifiuti.

Intanto il Sindaco da ieri ha iniziato, con i suoi consueti modi eclatanti, la sua “occupazione” di Asp Messina (video).

