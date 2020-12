Messina e Provincia, Meteo di Santo Stefano 2020

di Michele Bruno – Ecco il meteo serale di Messinaora.it per Messina e Provincia, sulla base dei rilievi di 3bmeteo.com.

Partiamo da un quadro generale: cede l’alta pressione sul Mediterraneo. I massimi dell’anticiclone che avevano portato buone condizioni, tornati verso l’Atlantico, contestualmente con l’afflusso di aria fredda dalla Scandinavia che farà capolino sull’Italia, innescheranno rovesci e locali temporali, un deciso calo delle temperature e un repentino rinforzo della ventilazione e mari fino ad agitati; attese nevicate sui rilievi della Sicilia a partire dai 1000 m di quota. Temporaneo miglioramento previsto lunedì; ma il maltempo invernale potrebbe farci compagnia anche negli ultimi giorni del 2020 a causa dell’aria fredda proveniente dal Nord Europa.

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Tempo migliore in serata, ma che resta nuvoloso, anche molto. Sono previsti 7.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1470m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste per il forte vento.

Condizioni simili sul litorale tirrenico: la notte nuvoloso con locali aperture, ma le condizioni peggiori saranno tra mattina e pomeriggio, poi tempo in miglioramento con nubi sparse e qualche pioviggine. Temperatura stabile tra gli 11°C e i 12°C. Venti forti da Ovest-Nord/Ovest tra mattina e pomeriggio. Venti più lievi invece da Sud nel resto della giornata. Mare mosso.

Sulle Eolie coperto con piogge deboli fino al pomeriggio, e pioviggini in mattinata, tempo in miglioramento in serata con nubi sparse e schiarite. Minime di 9°C, Massime di 15°C. Venti forti da Ovest e Ovest-Nord/Ovest in nottata e fino al pomeriggio, lievi infine in serata. Mare mosso.

Sulla costa ionica cielo nuvoloso per velature estese già dalla notte, tempo poi in peggioramento da molto nuvoloso a coperto fino al pomeriggio, quando vi saranno pure deboli piogge. Minime da 10°C, Massime di 12°C. Poi in serata soltanto nuvoloso o molto nuvoloso. Venti forti da Nord-Ovest e Nord-Nord/Ovest, mattina e pomeriggio, venti lievi invece da Ovest-Nord/Ovest per il resto. Mare mosso.

Nebrodi: qui la nottata parte con coperto con pioviggini, e poi con nevischio fino al pomeriggio, fino ad alleggerire con nuvoloso e aperture lcali la sera. Minime di 1°C, e Massime di 7°C. Venti lievi da Sud tutta la giornata, forte da Nord- Nord/Ovest e per il resto lievi, di varia provenienza.

Al contrario, per i paesi etnei messinesi della fascia costiera orientale, si inizia con nuvoloso con velature estese fino alla mattina, per poi coprirsi fino a sera, con piogge deboli pomeriggio, e pioviggini in serata. Temperatura stabile tra 10 e 11°C. Venti forti da Nord-Nord/Ovest mattina e pomeriggio, Lievi, rispettivamente da Nord e Nord-Ovest in nottata e in serata. Mare mosso.

Ecco una galleria con delle schermate di 3bmeteo.com, con le analisi delle condizioni di Messina e Provincia:

