Alle Eolie al via la campagna: adotta un delfino

di Luana Spanò – Alle Eolie “Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine”, ha lanciato una campagna per la raccolta fondi a supporto della salvaguardia degli abitanti indiscussi del mare delle Isole Eolie.

“Se vuoi sostenere i nostri progetti di tutela del mare adotta un delfino! O se preferisci puoi anche adottare una tartaruga o un capodoglio!

Un piccolo regalo simbolico che contribuirà alla salvaguardia delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole Eolie.

Visita il nostro sito www.filicudiconservation.com per scegliere l’animale marino che vuoi adottare e per richiedere informazioni!”

Ricordiamo che il #turtlepointfilicudi pronto soccorso Tartarughe Marine di Pecorini a Mare è sempre aperto per le emergenze e il soccorso di animali in difficoltà nell’area eoliana, anche se non ė aperto al pubblico.