Coronavirus, a Messina un vigile urbano in rianimazione al Papardo: allarme del sindacato CSA

Cresce la paura tra i vigili urbani di Messina, dove sonno stati segnalati diversi casi da Gaetano Giordano, rappresentante per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che chiede con un urgenza “di regolamentare le auto di servizio con un numero massimo di 2 soli componenti e qualora fosse possibile, programmare coppie fisse, utilizzando possibilmente sempre lo stesso mezzo di servizio per le stesse persone o quantomeno per la stessa sezione”.

Secondo i dati in possesso dal sindacalista il numero dei contagi tra gli agenti della municipale continua a salire: “oltre i 4 precedentemente segnalati ed ancora in cura, sembrerebbe ci siano stati nelle ultime 48 ore ulteriore numero 1 caso covid accertato attraverso tampone rapido ed altri 2 casi dove vengono segnalati stati febbrili consequenziali al contatto” – si legeg in una nota – tutti i 3 componenti facevano servizio presso palazzo ex mercato ittico, ma alcuni di essi anche servizi esterni viabili turni domenicali e festivi”.

