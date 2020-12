Covid. San Fratello, esito tamponi molecolari prelevati la vigilia di Natale: 14 i nuovi positivi

Nche se giorno di festa a San Fratello si è operativi: sono appena arrivati gli esiti dei tamponi molecolari prelevati la vigilia di Natale. Ai già 25 positivi bisogna sommare anche questi nuovi 14 positivi che erano già risultati tali al tampone rapido ed in isolamento volontario. In totale nel centro neborideo sono 39 i positivi al covid-19.

La situazione è delicata, per queste persone, per i contatti stretti, parenti ed amici con i quali hanno avuto contatti negli ultimi cinque sei giorni, si è disposto l’isolamento obbligatorio.

Tra qualche giorno si cominceranno ad eseguire i Tamponi di controllo, nelle persone risultate positive, perché trascorsi i 10 giorni dal Tampone molecolare, si va alla ricerca dei casi che si sono negativizzati per potere quindi disporre la liberatoria.

“L’unica possibilità per individuare, isolare e trattare gli eventuali Asintomatici– afferma il Sindaco di San Fratello Dott. Salvatore Sidoti – è quella di sottoporsi al tampone, tracciare l’evoluzione dell’epidemia, fare l’isolamento e presto sperare di venir fuori da questa brutta vicenda”.

“Ad oggi – continua il primo cittadino – non registriamo tra i nostri compaesani casi particolarmente impegnativi, anche la Signora ricoverata sta bene e presto saremo lieti averla tra di Noi. Atteniamoci scrupolosamente a quanto richiesto, non è tempo ne di polemiche ne di recriminazioni. Non è facile gestire questo tremendo virus, tutti insieme sono certo lo sconfiggeremo”.

