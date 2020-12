Messina e Provincia, Meteo del 29 Dicembre 2020

di Michele Bruno – Ecco l’ormai consueto meteo di Messinaora.it. Le previsioni di domani, 29 Dicembre 2020. Ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Partiamo da un quadro generale: già ieri vi dicevamo del ritorno possibile di una perturbazione simile a quanto visto nel weekend anche in Sicilia. Dalla Campania in giù arrivano le piogge, che raggiungeranno la Sicilia settentrionale nel corso della tarda serata/notte. Temperature in temporaneo rialzo per venti di Libeccio sulla Sicilia ionica. Mari mossi o molto mossi.

Nubi, piogge, neve in montagna e temperature tipicamente invernali insisteranno anche negli ultimi giorni del 2020 per effetto di ripetuti impulsi di aria fredda dal Nord Europa (l’aria fredda dalla Scandinavia che abbiamo già visto attiva in questi giorni).

Maltempo previsto in gran parte della Sicilia nella giornata di mercoledì. Dopo le raffiche tempestose da Scirocco sulla Sicilia tirrenica lunedì, sono da segnalare venti freddi dai quadranti occidentali a metà settimana, che manterranno le temperature su valori tipicamente invernali.

Nonostante questo quadro, domani a Messina e Provincia, non ci saranno ancora effetti evidenti dell’arrivo di questi movimenti freddi, se non la tensione del vento nel capoluogo e i cieli ancora foschi sulla zona nebroidea.

A Messina domani cieli in prevalenza sereni, salvo variabilità dal pomeriggio, con qualche nube e schiarite. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2271m. I venti saranno tesi sin dalla notte, e dai quadranti meridionali. Al mattino proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sud-Sudest, sera da Sud. Mare in alternanza tra mosso e molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sulle Eolie cieli sereni, con qualche velatura e tendenze a schiarire dal pomeriggio. Temperature da 13 a 18°C. Piogge non sono rilevate. Venti lievi, soprattutto da Sud-Ovest, eppure previsto mare molto mosso.

Sui paesi etnei messinesi, cieli in prevalenza sereni, con tendenza ad annuvolare leggermente e con velature da pomeriggio. Temperature da 10 a 15°C. Venti lievi, soprattutto da Nord e da regioni settentrionali. Da Sud nel pomeriggio. Niente pioggia. Mare mosso.

Sul versante tirrenico, il tempo sarà sereno, quindi niente pioggia, per tutta la giornata, eccetto per qualche nuvola o velatura sparsa. Temperature da 11 a 14°C. Venti dai quadranti meridionali, da evidenziare per una maggiore rilevanza quelli da Sud-Sud Est di pomeriggio e sera. Mare mosso.

Sul litorale ionico, tempo sereno tutta la giornata, se non per qualche velatura dal pomeriggio. Anche qui non prevista pioggia. Temperature da 10 a 16°C. Venti di lieve entità, soprattutto dalle zone settentrionali. Mare mosso.

I Nebrodi risultano ancora un’eccezione, cieli molto nuvolosi o addirittura coperti per tutta la giornata. Temperature relativamente basse da 5 a 8°C. Nonostante ciò, non è prevista pioggia, soltanto venti più tesi durante il pomeriggio. I venti proverranno da Sud sin dalla mattina.

