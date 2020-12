Terremoto 1908, Gioveni “non c’è ancora una via dedicata”

Sul terremoto del 1908, il consigliere comunale Libero Gioveni, chiede un segnale forte e tangibile in ricordo della tragedia che ha segnato la storia dell’Italia intera. “Fa davvero specie pensare che in città non esista via, strada, piazza, slargo, vicolo che ricordi proprio quel giorno per il quale oggi ricordiamo il 112° anniversario” si legge in una nota, interrogando l’amministrazione per sapere quando Messina avrà la “via 28 dicembre 1908”?

Secondo il consigliere la strada che si presta meglio ad essere rinominata “via 28 dicembre 1908” è il tratto di viale San Martino compreso fra villa Dante e viale Europa, perché rappresenta il “cuore” del Quartiere Lombardo, che fu fra i primissimi quartieri ad essere ricostruiti dopo il sisma.

