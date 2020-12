Il 30 dicembre, online il film sul Presepe Verghiano nell’omaggio alla Sicilia

Torna il Presepe Verghiano in una quarta edizione assolutamente inedita e originale che si svolgerà online sulle piattaforme di facebook e youtube il 30 dicembre alle ore 21.30. Una scelta necessaria, nel rispetto di quelle che sono le disposizioni anti Covid, che nonostante le difficoltà delle restrizioni, ha voluto mantenere fede al consueto appuntamento cercando di narrare al meglio uno degli spettacoli più apprezzati in questi ultimi anni. La trasposizione in chiave filmica, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, racconta la Natività all’interno dell’Universo Verista, in suggestive location tra Aci Catena e Ragusa, creando, così, un importante ponte culturale. Tra i luoghi, lo storico Eremo Sant’Anna, e l’affascinante Castello di Donnafugata, il cui evento segna una data storica, poiché inaugura primo ufficiale Presepe Barocco – Verista, che tornerà, presumibilmente, alla fine del 2021, e nuovi propositi anche sul catanese a partire già dalla prossima primavera, tra questi anche la produzione cinematografica internazioanle del film “Gramigna”.

Il progetto sostenuto dalla Regione Sicilia e dall’Assessore Manlio Messina e dal Dipartimento Turismo e Spettacolo, ha trovato altresì il consenso dall’Assessore Ciccio Barone, del Comune di Ragusa che ha acconsentito all’iniziativa. Il docufilm, che unisce leggenda e verità, narra i fatti della regina Bianca di Navarra (Tiziana Tomasi) imprigionata nel castello dal conte Bernardo e il racconto di quel vivere del popolo, all’interno della struttura, gli ambienti lavorativi e attimi di partecipazione della gente (Cettina Bellofiore con Bidifolk e vita) tra cantastorie (Luciano Busacca) e danze collettive accompagnati dal suono del Friscaletto e della zampogna (Rocco Chiolo). Le vicende delle novelle si alternano a questi momenti, e caratterizzeranno emotivamente tutta la storia, che farà da sfondo al tradizionale viaggio di Maria e Giuseppe e Bambin Gesù.

Tra queste, la fuga di Gramigna (Jacopo Cavallaro) e l’incontro con la passionale Peppa (Greta D’Antonio), l’amore semplice tra Janu (Matteo Romano) e Nedda (Arianna Vinci), la gelosia di Jeli (Danilo De Luca) per Mara (Giulia Oliva). Non resta che attendere la fine dell’anno per scoprire questo nuovo progetto creativo dedicato al noto scrittore siciliano. Per informazioni : www.presepeverghiano.com

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it