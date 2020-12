Domani i funerali di Kristofer, il senza tetto della Stazione

Di Michele Bruno – Saranno domani i funerali del clochard Kristofer, 53 anni, di origini polacche, deceduto recentemente per cause tuttora ignote.

Frate Giuseppe Maggiore, l’ultima persona che lo ha aiutato e lo ha visto prima della sfortunata morte, lo ricorda così “Era una persona mite, incapace di fare male a nessuno. Amava la vita, la strada e la libertà”. L’ultima volta avevano parlato di fronte alla Fontana della Stazione di Messina, dove stava seduto, e dove poi è stato trovato per terra, esanime. Era lì per ascoltare la musica di Natale e guardare i colori creati sull’acqua dall’istallazione natalizia del Comune.

Poi la tragica notizia, e Fra Giuseppe viene chiamato ad identificare il corpo dalla Polizia. Kristofer soffriva di diverse patologie, si ritiene quindi sia morto per sviluppi legati a questi problemi.

Diverse associazioni e realtà lo avevano aiutato e avevano cercato di accoglierlo e sostenerlo, molte delle quali si occupano di sostenere e portare cibo ai senza tetto della Stazione centrale. In particolare l’Ordine francescano secolare (OFS), la Croce Rossa Italiana, ma anche il Comune di Messina, attraverso la Messina Social City e l’Assessorato ai Servizi Sociali, diretto da Alessandra Calafiore, e alla Casa di Vincenzo, che lo aveva accolto per diverso tempo e per ultima. Calafiore collabora direttamente e si interfaccia costantemente con le associazioni, i volontari, e le diverse realtà attive, come in questo caso. Tuttavia quello sfortunato giorno Kristofer era in strada, e qualcosa lo ha stroncato.

I funerali saranno celebrati da Don Girolamo Palminteri, che spesso assieme a Frate Giuseppe si occupa di sostenere e portare cibo e accoglienza alle persone in difficoltà della stazione.

