Meteo a Messina e Provincia, domani, 30 Dicembre 2020

di Michele Bruno – Consueto appuntamento con il Meteo di domani, 30 Dicembre 2020, a Messina e Provincia. Ci basiamo sulle rivelazioni di 3bmeteo.com.

Un quadro generale: il maltempo insiste sulle nostre regioni meridionali, con piogge e temporali su gran parte dei settori; Nubi, piogge, neve in montagna e temperature tipicamente invernali insisteranno anche negli ultimi giorni del 2020 per effetto di ripetuti impulsi di aria fredda dal Nord Europa. i maggiori fenomeni tenderanno a concentrarsi sulla Campania, sulla Calabria tirrenica e su Agrigentino e Sicilia settentrionale; Venti moderati o forti di Ponente. Temperature in sensibile calo. Mari molto mossi.

Dopo le raffiche tempestose da Scirocco sulla Sicilia tirrenica lunedì, sono da segnalare, come già detto ieri, venti freddi dai quadranti occidentali in questa metà settimana, che manterranno le temperature su valori tipicamente invernali.

A Messina domani nubi in progressivo aumento con coperto e deboli piogge dal pomeriggio. Previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2248m. I venti saranno al mattino tesi e e pomeriggio moderati e da Sud. Tesi anche prima in notturna e poi in serata, quando proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle coste tirreniche, sereno fino alla mattina, con qualche nube proprio in quest’ultima, poi previste nubi irregolari con rischio di un debole temporale dal pomeriggio, previsto sicuramente, assieme a cielo coperto, la sera. Temperature da 12 a 16°C. Venti moderati di provenienza diversa durante la giornata. Mare mosso previsto.

Sulla costa ionica, cielo sereno fino alla mattina, poi dal pomeriggio la tendenza all’accumulo di nubi, fino a coperto con piogge moderate la sera, proprio in coincidenza di venti tesi da Nord-Ovest, comunque presenti, di lieve entità, anche fino alla mattina. Temperature da 11 a 17°C. Mare mosso previsto.

Situazione simile nei paesi della fascia etnea, con temperature simili, da 10 a 16°C e e venti serali tesi, ma da Nord-Nord/Est. Mare mosso previsto.

Sulle Eolie tempo in peggioramento, da nubi sparse fino al mattino, per poi coprire dal pomeriggio, prima con rovesci, poi con piogge deboli serali. Previsti 13 mm di pioggia durante il pomeriggio infatti. Venti tesi dai quadranti occidentali in corrispodenza col maltempo. Temperature da 11 a 15°C. Mare mosso.

Nei Nebrodi vediamo continuare le perturbazioni di questi giorni, con cielo coperto o molto nuvoloso, tendente a schiarire un po’ la sera con nubi sparse, e tuttavia piogge di debolissima entità, mattina e sera. Quindi si può dire, una timida tendenza a rasserenare, che dovrebbe continuare anche alla Vigilia di Capodanno. Venti in generale da regioni meridionali, eccetto la sera, da Nord-Ovest, tutti moderati o lievi. Temperature basse dai 4 ai 9°C.

