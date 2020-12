Motonavi bloccate, via libera a marittimi: Di Maio ringrazia il ministro cinese

“Desidero innanzitutto ringraziarla per il suo intervento che ha consentito di sbloccare la questione degli equipaggi di alcune navi italiane all’ancora in porti cinesi. Alcuni dei marittimi italiani fermi da quest’estate al largo di Huanghua sono imbarcati da oltre un anno e duramente provati. Grazie all’autorizzazione concessa, potranno presto rientrare a casa”. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio durante la videoconferenza, ancora in corso, con il Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi.

Il ministro degli Esteri lo scorso 15 dicembre aveva anche scritto al sindaco di Messina come agli altri sindaci dei marittimi a bordo di due navi italiane bloccate al largo delle coste cinesi, nella rada di Huanghua: “Sono certo che questo sviluppo sarà apprezzato dagli armatori che non mancheranno di espletare le misure necessarie al fine di giungere a un avvicendamento degli equipaggi, così da permettere ai nostri connazionali di poter finalmente fare rientro”.

