Capodanno, Meteo della vigilia per Messina e Provincia

di Michele Bruno – Il Meteo di domani, 31 Dicembre 2020, a Messina e Provincia. Anche per la Vigilia di Capodanno ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Un quadro generale: si allontana la perturbazione dalle regioni meridionali; insisteranno tuttavia moderate condizioni di instabilità atmosferica, specie sul basso Tirreno: su Salernitano, Calabria occidentale e Messinese ci sarà spazio ancora per qualche rovescio o temporale. Venti moderati di Maestrale. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Mari molto mossi. Si prevede che il maltempo al Sud riprenderà: nel fine settimana potrebbe esserci ancora cattivo tempo.

Domani a Messina cieli coperti la notte, con piogge di media entità, poi il fenomeno piovasco andrà allentando fino a pioviggini pomeridiane e a concludersi in serata. previsti in tutto 8,4 mm di pioggia, 6,3 mm di notte. Il cielo andrà ad aprirsi con nubi sparse e qualche schiarita già dalla mattinata. Temperature tra 9 (mattina) e 14°C (pomeriggio). Mare da mosso in notturna, a molto mosso fino a sera. Venti da Ovest da mattina a sera, con punte di maggiore tensione il pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente.

Sul versante tirrenico, nubi sparse, con tendenza a schiarire dal pomeriggio, e pioviggini notturne che tendono a crescere in mattinata. Previsti in tutto 3,5 mm di pioggia. Temperature da 11 (mattina, sera) a 14°C (pomeriggio). Venti tesi, ma in alleggerimento in serata, dai quadranti occidentali, in particolare da Ovest-Nord/Ovest. Mari molto mossi.

Sulle coste ioniche, nubi sparse nella notte, con pioviggini, poi però cieli sereni già dalla mattina, con qualche nuvola pomeridiana. Temperature da 11° a 15°C nel pomeriggio. Da segnalare venti tesi notturni e pomeridiani da Nord-Ovest, che poi indeboliranno in serata. Mare mosso previsto.

Sereno nei paesi etnei vicini, con qualche nuvola notturna. Temperature da 9° (mattina) a 14°C (pomeriggio). Non prevista pioggia, e nemmeno venti di particolare rilevanza, provenienti comunque soprattutto da Nord-Ovest. Mare comunque mosso.

Sulle Eolie coperto con pioggia debole notturna prevista in 2,6 mm. Nubi sparse con tendenze a schiarire poi fino a sera.

Sui Nebrodi nubi sparse, ma nuvoloso nel pomeriggio con locali aperture, senza alcuna pioggia. Temperature da 0° (mattina) a 6°C (pomeriggio), abbastanza basse, ma tipiche della regione. Venti vari, soprattutto occidentali, ma non forti. Temperature da 9° (sera) a 14°C (pomeriggio). Allerta per venti forti notturni da Nord-Ovest e da Ovest la mattina. Ancora venti tesi occidentali pomeridiani, con tendenza a allentare in serata.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it