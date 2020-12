Domani sera in streaming appuntamento musicale con Silvia Mezzanotte e brani recitati da Elio Crifò

Il calendario degli spettacoli natalizi promosso dall’Amministrazione comunale e curato dagli Assessori allo Spettacolo Francesco Gallo e alla Cultura Enzo Caruso, prosegue domani, mercoledì 31, da Santa Maria Alemanna con l’esibizione della cantante Silvia Mezzanotte e Elio Crifò. L’evento andrà in onda in streaming, a partire dalle ore 23, sulla pagina facebook “Kulturavirus” gestita dal Comune di Messina e sulle emittenti locali Rtp e Tcf, per regalare alla cittadinanza un’occasione di intrattenimento per salutare questo complicato 2020, anche se a distanza, ma compatibile con le disposizioni anti-Covid. Lo spettacolo dal titolo “Falso Natal” sarà un medley di canzoni natalizie e dei maggiori successi della Mezzanotte, nota per essere stata la voce dei Matia Bazar, con brani recitati dall’attore, autore e regista Elio Crifò.

Il calendario degli eventi riprenderà, sempre da Santa Maria Alemanna, il 5 gennaio 2021 con il concerto del cantautore Eugenio Bennato; il 6 gennaio, sarà la volta di Piero Mazzocchetti ed infine il 9 gennaio, Tony Canto e le Glorius concluderanno la kermesse denominata “Streaming Natalizi”.

