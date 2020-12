Capodanno, il meteo per Messina e Provincia

di Michele Bruno – Anche oggi, porgendovi i nostri auguri, facciamo il Meteo, per Messina e Provincia, di domani, 1 Gennaio 2021, sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Prima un quadro generale: Sulle regioni del Sud del Nostro Paese, l’aria fredda proveniente dalla Scandinavia e i prevalenti venti di Tramontana, Maestrale e Ponente che avevamo visto in questi giorni portare maltempo un po’ ovunque, inizieranno a lasciare spazio allo Scirocco (da Sud-Est).

Lungi dal portare miglioramenti, questo vento porterà nuove instabilità e perturbazioni. Domani, tutto sommato, il maltempo sarà un po’ più clemente, ma giorno 2 e 3 tornerà con forza.

A Messina (clicca qui) infatti un leggero e temporaneo miglioramento domani. Cielo sereno con nubi sparse notturne che tenderanno a schìarire fino al pomeriggio. In serata brusco mutamento con piogge deboli (1,3 mm) e ancora nubi sparse. Temperature da 10 (mattina) a 14°C (pomeriggio). Da notare i venti da Sud e Sud-Sud/Est, rispettivamente in pomeriggio e serata, prima tesi e poi forti. 3bmeteo segnala infatti allerta vento. Mare mosso.

Sulle Eolie (qui), cielo con nubi sparse notturne, in progressivo rasserenamento fino alla serata, con piogge deboli sempre in nottata (1,8 mm). Minime di 9°C (notte e mattina), massima 15°C (pomeriggio). Da pomeriggio arriva lo Scirocco, seguito in serata dal vento di Sud-Sud Est, senza eccesive tensioni. Mare mosso.

Sulla costa tirrenica, nubi sparse con tendenza a rasserenare dal mattino, e qualche velatura pomeridiana. Non previste piogge. Temperature da 8° (mattina) a 16°C (pomeriggio). Previsto invece sin da subito l’arrivo dei venti adiacenti allo Scirocco, Sud-Sud/Est e Sud-Sud/Ovest, i primi tesi in serata. Mare mosso.

La situazione generale del versante ionico: cieli sereni fino al mattino, poi tendenza all’accumulo di nubi sparse, fino a coprire in serata. Proprio in questa occasione inizierà a piovere dal pomeriggio, prima molto lievemente (0,2 mm) poi in forma più ampia (3,5 mm). Temperature da 8° (mattina) a 14°C (pomeriggio). Arrivano in questo frangente anche i venti che accompagnano il prossimo arrivo dello Scirocco. Mare poco mosso.

Stessa situazione sui paesi tra l’Etna e il versante ionico, riguardo ai cieli e ai fenomeni piovaschi, con 3,5 mm complessivi di pioggia (3 mm in serata). Massima più bassa, a 13°c (pomeriggio), minima di notte. I venti più presenti sono ancora quelli Maestrale e tra Maestrale e Tramontana.

Sui Nebrodi, da sereno notturno, il cielo si copre gradualmente fino a sera, quando si riscontreranno lievissime piogge (0,3 mm). Arrivano Austro (da Sud), Scirocco e venti affini. Proprio questi saranno, rispettivamente, tesi il pomeriggio, e forti in serata, quindi 3bmeteo mette in allerta. Temperature da 1° (mattina) a 6°C (pomeriggio).

