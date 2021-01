Coronavirus, al 1 gennaio sono 171 i nuovi positivi nel messinese

Il numero dei contagi non diminuisce, e nelle ultime 24 ore, le prime di questo nuovo anno, sono 171 i nuovi casi registrati a Messina e provincia.

I nuovi contagiati, secondo quanto riportato nel bollettino del ministero della Salute, sono 1.122 a fronte di 7.497 tamponi eseguiti e un tasso di positività al 14,9 %. Ieri – con 1.299 casi e 7.308 test, il tasso di positività era al 17,7%. I ricoverati con sintomi salgono a 1.073 (4 in più di ieri) e nei reparti di Terapia intensiva ci sono cinque posti letto occupati in più di ieri, per un totale di 176. Undici i nuovi ingressi (due in meno di ieri). Le persone in ospedale sono complessivamente 1.249 mentre il numero dei positivi in isolamento domiciliare supera quota 33mila (33.098 per la precisione). Gli attuali positivi salgono quindi a 34.347. Si devono registrare altre 28 vittime, che porta il totale da inizio pandemia a 2.440. I 615 nuovi guariti invece portano il totale a 57.979.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Catania 319; Palermo 223; Messina 171; Ragusa 54; Trapani 129; Siracusa 107; Caltanissetta 55; Agrigento 63. Uno solo a Enna. A Capizzi si è registrata – secondo quanto illustrato dal primo cittadino – una vittima di 68 anni. Due decessi Covid nelle ultime 24 ore al Policlinico e al Papardo. Al Policlinico un uomo di Savoca, 65 anni; al Papardo un uomo di 70 anni. Questo l’attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 64 (10 rianimazione) Papardo 40 (10 rianimazione) Barcellona 24.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it