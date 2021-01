Covid. Diffuso report errato sui contagi, sindaci dei Nebrodi contro l’Asp di Messina

di Salvatore Di Bartolo – Nonostante l’avvicendamento al vertice avvenuto poche settimane fa, continuano ad aleggiare ombre sull’operato dell’Asp Messina in seno alla gestione dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime ore, infatti, è circolato un report sui positivi in provincia di Messina che ha letteralmente seminato il panico tra i cittadini. Nell’elenco in questione si leggono numeri a dir poco allarmanti relativamente al numero dei positivi al Covid-19 in vari comuni dei Nebrodi. Da una prima ricostruzione sembra che l’errore sia dovuto all’inserimento nei conteggi di doppi tamponi, soggetti guariti e addirittura persone già decedute.

Numeri esorbitanti si leggono ad esempio nel report riguardante il comune di Sant’Agata di Militello. Il file in questione riporta ben 264 attuali positivi ma la situazione è ben diversa, come prontamente precisato su Facebook dal sindaco Mancuso che parla invece di appena 20 casi di positività. “Sono del tutto errati i numeri riportati in un elenco diffuso oggi circa il totale dei positivi della città di Sant’Agata Militello che allo stato attuale risultano essere non più di una ventina. Ho già informato gli uffici preposti che a quanto pare stanno procedendo alla correzione del report. Ogni allarme risulta essere pertanto del tutto ingiustificato”.

Il comune di Capri Leone, come spiega il Sindaco Borrello, è ormai da qualche giorno Covid free. Ma secondo tale report sarebbero 45 gli attuali positivi al Coronavirus. “L’ufficio del commissario si è già scusato per il disagio causato e sta provvedendo a pubblicare un chiarimento, ma una cosa è certa: in certe condizioni, si ha la percezione che, invece di lavorare per risolvere i problemi, si finisca per crearne di nuovi, e non ne abbiamo davvero bisogno!”.

Anche Torrenova sarà presto vicina a quota 0 casi, ma ancora una volta il file racconta una situazione ben diversa riportando 21 casi di positività. Il primo cittadino Castrovinci ha così commentato la vicenda: «I dati comunicati sui positivi nella provincia di Messina rappresentano la fotografia di come i vertici dell’Asp abbiano gestito la pandemia ossia con totale incompetenza, superficialità e poca professionalità. Invito il commissario ad acta a smentire immediatamente quei numeri che provocano nei cittadini sconforto e diffidenza verso le istituzioni. Infine, mi preme sottolineare che tale documento getta ombre sul lavoro dei sindaci che fino ad oggi è stato assolutamente encomiabile».

Franco Ingrillì , Sindaco di Capo d’Orlando, conferma la non veridicità dei dati. Il comune paladino conta infatti meno di 20 positivi e non 57 come scritto nell’elenco: “Sono assolutamente sbagliati i dati riportati dalla tabella pubblicata dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid di Messina. Non è chiaro neppure al Commissario come siano venuti fuori questi numeri abnormi, ma si tratta di errori inaccettabili che generano confusione e allarme in un momento molto delicato dell’emergenza. Noi sindaci ci impegniamo ogni giorno per fronteggiare con le armi che abbiamo a disposizione una grave emergenza sanitaria e gli sforzi di tutti non possono essere vanificati né da atteggiamenti irresponsabili, né da informazioni diffuse in modo frettoloso e senza alcuna verifica”.

Infine, anche il Sindaco di Sinagra Musca smentisce pubblicamente i numeri del report dell’Ufficio del Commissario ad Acta, segnalando peraltro anche continui disservizi inerenti il sistema tracciamento e l’eccessiva lentezza degli esiti dei tamponi.

