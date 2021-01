Covid. San Fratello: 76 i positivi, il Sindaco chiede l’istituzione della zona rossa

di Salvatore Di Bartolo – Nella giornata di oggi il Sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto, ha inviato una lettera al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ed all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza per richiedere l’istituzione della zona rossa nel suo comune.

Questo il contenuto della missiva inviata dal primo cittadino del centro nebroideo ai vertici regionali: “A seguito della grave situazione epidemiologica determinatasi nel territorio Comunale, per l’aumento dei numerosissimi casi di esiti positivi al tampone molecolare; considerata la gravità dell’attuale situazione richiedo di istituire una zona rossa a San Fratello per fronteggiare l’ingravescente aumento dei contagi, ad oggi 76 positivi al molecolare, in una popolazione di 3500 abitanti.”

