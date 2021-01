7 Gennaio 2021, Meteo di Messina e Provincia

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per domani, 7 Gennaio 2021. Ci basiamo, come sempre, sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: avvio di giornata complessivamente stabile e asciutto sulle regioni meridionali con alternanza tra annuvolamenti di passaggio e sprazzi soleggiati; dal pomeriggio-sera tendenza a rapido peggioramento del tempo su Campania e alta Calabria sotto la spinta di un nuovo vortice depressionario dalle Baleari, che porterà piogge di debole o moderata intensità a partire dal versante tirrenico. Temperature minime in deciso calo in Campania, in ripresa tra Calabria e Sicilia orientale; massime in generale ripresa. Venti deboli, in temporanea rotazione dai quadranti orientali nella prima parte del dì. Mari ancora mossi o molto mossi.

Vediamo la situazione nel messinese, dove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi in genere, senza piogge, con venti tesi o forti dai quadranti meridionali e lievi o medi da quelli settentrionali:

A Messina domani cielo nuvoloso, con velature sparse, in nottata, per il resto sereno, soprattutto pomeriggio, o poco nuvoloso. Nessuna pioggia. Temperature da 13° (nottata e mattinata) a 17°C (pomeriggio). Venti molto tesi, addirittura 3bmeteo da l’allerta in serata per venti forti da Mezzogiorno. Sono infatti prevalenti i venti da Sud per tutta la giornata. Mare molto mosso, in serata meno.

Sulle Eolie, condizioni dei cieli molto simili a queste, tranne per maggiori schiarite serali e per qualche nuvola in più nel pomeriggio. Niente piogge. Temperature da 12° (mattina) a 18°C (pomeriggio). Prevalenti venti di origine settentrionale, di lieve entità, mentre in serata spinge maggiormente un Libeccio (Sud-Ovest) di forza media. Mari mossi.

Sulla Provincia Tirrenica, troviamo situazione dei cieli simile a Messina, con maggiori schiarite serali. Piogge non previste. Temperature da 12° (mattina) a 19°C (pomeriggio). Venti dai quadranti meridionali, in prevalenza di lieve entità, su cui spicca un teso Libeccio serale. Mare poco mosso.

Sul Litorale Ionico è prevista una situazione che ripercorre in parte quella tirrenica, con scarsa nuvolosità per velature serale. Anche qui niente pioggia. Temperature da 12° (mattina) a 16°C (pomeriggio). Prevalenza di modesti venti settentrionali, e un lievissimo Levante (Est) pomeridiano. Mare mosso.

Cieli in progressivo rasserenamento invece nella fascia tra Etna e costa ionica, dove si parte da nuvoloso con lievi velature di notte, a completamente sereno in serata. Neanche qui previste piogge. Temperature da 11° (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti lievi settentrionali fino in serata, con Tramontana (Nord) fino al mattino. Mare mosso.

Cielo più nuvoloso, con addensamenti sparsi e schiarite, sui Nebrodi, senza piogge rilevate. Temperature da 6° (mattina) a 12°C (pomeriggio). Venti di media entità da Mezzogiorno, durante le ore di luce, e prossimi allo Scirocco (SSE e NNE) di notte e di sera.

