“Streaming Natalizi”: oggi da Santa Santa Maria Alemanna il cantante Piero Mazzocchetti

Il cartellone degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione comunale e curato dagli Assessori allo Spettacolo Francesco Gallo e alla Cultura Enzo Caruso, prosegue oggi, mercoledì 6, con l’esibizione di Piero Mazzocchetti in “Sacro Natale”. Lo spettacolo in streaming, andrà in onda da Santa Maria Alemanna, alle ore 18, sulla pagina facebook “Kulturavirus” gestita dal Comune di Messina, e sulle emittenti locali Rtp e Tcf.

