Area parcheggio gialla stadio Scoglio: ordinanza viabile per l’esecuzione di tamponi su espresso invito dell’ASP

Al fine di consentire l’esecuzione di tamponi rino-faringei nella cosiddetta “area di parcheggio gialla” di pertinenza dello stadio Scoglio, a cura di personale dell’ASP, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, e su espresso invito dell’ASP, il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha revocato l’Ordinanza Dirigenziale n. 973 del 22/10/2020, con la quale si riservava per lo svolgimento di tale compito la cosiddetta “area di parcheggio verde” di pertinenza dello stadio Scoglio.

Disposti inoltre da oggi, giovedì 7, sino al termine delle esigenze, l’istituzione del divieto di sosta 0-24, con zona rimozione coatta, ed il divieto di transito veicolare, eccezion fatta per i veicoli in uso all’Asp, agli operatori dell’Asp, quelli con a bordo pazienti che devono effettuare il tampone e gli autorizzati, in tutta la cosiddetta “area di parcheggio gialla” di pertinenza dello stadio Scoglio, con afflusso dei veicoli lungo tutto l’anello perimetrale dell’impianto calcistico.