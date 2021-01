Messina zona centro: sequestrato allevamento abusivo

Una attività perseverante che verte alla tutela ambientale e della salute pubblica, ha portato la Polizia Municipale, guidata dal comandante vicario Giovanni Giardina e i suoi diretti collaboratori, gli ispettori Giuseppe Cifalà e Giacomo Visalli, rispettivamente coordinatori delle sezioni di polizia commerciale e polizia ambientale, alla scoperta un allevamento abusivo ed una contestuale macellazione clandestina.

Infatti nella giornata di ieri, la Polizia Municipale, impegnata in una attività di controllo del territorio, incuriosita da una colonna di fumo proveniente da un terreno agricolo in zona centro, ha scoperto un allevamento abusivo, con animali che venivano uccisi procurando loro gravi sofferenze, mentre gli scarti e le interiora delle bestie, depositate in un’area appositamente adibita, venivano smaltiti per incenerimento.

L’impianto di macellazione ed i relativi rifiuti sono stati posti sotto sequestro giudiziario ed ora la persona dovrà rispondere alla autorità giudiziaria per gli illeciti penali posti in essere. Anche i maiali e gli ovini rinvenuti, privi della prescritta registrazione veterinaria, sono stati posti sotto sequestro sanitario, mentre sono in corso verifiche sulla tipologia di macellazione attuata ossia se riservata esclusivamente a privati o, come sembrerebbe, a macellerie locali.

La tempestività dell’intervento mette fine ad un’attività che non rispettava norme igieniche e ambientali e poteva avere ripercussioni sulla salute pubblica.

