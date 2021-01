Lipari e ospedale, assessore De Luca: “Chi non agirà si prenderà le proprie responsabilità”

di Luana Spanò – “Mi affido alla competenza istituzionale di chi deve intervenire sull’argomento a garanzia dell’assistenza sanitaria e chi non agirà si prenderà le proprie responsabilità!”. Questo è il messaggio postato sul proprio profilo Facebook dall’assessore di Lipari, Tiziana De Luca.

Continua a preoccupare l’imminente scadenza della convenzione con i cardiologi dell’ospedale Papardo che li vede presenti nel nosocomio eoliano 2/3 volte a settimana e che comunque ricoprono un ruolo fondamentale.

E si torna a gran voce a chiedere la copertura della pianta organica dell’UO Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Lipari, disponendo l’invio dei 2 cardiologi.

Per quanto è dato sapere alla scrivente Assessore, allo stato attuale, il cardiologo in pianta organica risulta assente fino al 20.01.2021 per cui, indipendentemente dalle motivazioni del caso, non si può non sottolineare come da tale condizione derivi la totale scopertura di assistenza cardiologica per l’intero territorio Eoliano che si trova così a dipendere nuovamente e unicamente dal servizio ambulatoriale di cardiologia retto dalla convenzione fra Asp Messina e AO Papardo – peraltro di prossima scadenza – e la situazione di pericolo per la vita dei pazienti eoliani.