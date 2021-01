La città di Messina sarà “zona rossa”. Regione: “preoccupa la relazione trasmessa dall’ASP”

«Tempestività e rigore – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute,

Ruggero Razza – sono per noi indispensabili in una fase in cui le performance positive sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio è strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale, verrà effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale».

Le altre zone rosse attualmente istituite sono a Milena e SanFratello.

a questo link il video del Sindaco di Messina https://www.facebook.com/delucasindacodimessina/videos/3730940946998435