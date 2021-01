Comitato in Prefettura, più controlli in città previsti; gli impegni della Giunta oggi

di Michele Bruno – Si è riunito stamane alle 11, alla Prefettura di Messina, il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per organizzare e preparare la “zona rossa” in vigore da domani a Messina.

“Ci siamo dovuti confrontare con l’ordinanza del presidente della Regione che ha individuato Messina come zona rossa. Davanti a questa situazione abbiamo dovuto integrare i sistemi di controllo già in atto con ulteriori misure più definite di attività di prevenzione e controllo”, ha affermato il prefetto Maria Carmela Librizzi.

“Fermo restando i controlli già previsti nei principali varchi per i traghetti e le autostrade – ha spiegato Librizzi – ne saranno previsti altri in tre punti della città di maggiore snodo. In particolare ci saranno pattuglie di vigili urbani affiancate dalle forze dell’ordine nelle zona nord, sud e centro. Avremo anche l’impiego di militari dell’operazione Strade sicure”.

Pattuglie a piedi nelle zone centrali come piazza Cairoli e piazza Duomo e nelle zone limitrofe e saranno intensificati i controlli alle stazioni dei pullman.

Sarà prevista un’ulteriore intensificazione dei controlli anti Covid. Dall’amministrazione comunale è stata rivolta una attenzione particolare a garantire il divieto di assembramento di fronte agli esercizi commerciali che rimarranno aperti come quelli dei generi alimentari”.

Al termine del Comitato, l’Amminsitrazione ha partecipato, come anticipato ieri, a una serie di tavoli tecnici tra Comune e Asp per affrontare gli aspetti sanitari di questa fase di lockdown che si sta aprendo.

Stasera, alle 19,30, è prevista una riunione straordinaria del Consiglio comunale, poi la firma delle delibere approntate dalla Giunta.

Alle 21 è prevista la diretta con cui il Sindaco tratterà glie effetti della propria ordinanza che adotterà e gli aiuti che il Comune appronterà.

