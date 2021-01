Lipari e strade: al via lavori urgenti, circa 800 mila euro per la messa in sicurezza

Considerato l’attuale stato di deterioramento delle strade, in particolare delle principali viabilità provinciali, di Lipari, così come delle altre isole, per cui era stato da tempo sollecitato dall’Amministrazione l’interesse per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture, si dà notizia che – grazie alla disponibilità della III Direzione viabilità della Città Metropolitana di Messina e del Responsabile del Servizio Progettazione e Manutenzione stradale Zona omogenea Tirrenica Centrale – Eolie Ing. A. Sciutteri – per il mese di gennaio è previsto l’avvio di due importantissimi interventi in merito.

Sono stati infatti affidati, per un importo di 100.000 euro i “Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie”, tramite affidamento diretto alla ditta Icomen s.r.l. di Cesarò e, per un importo a b.a. € 681.000,00, i “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/a, 181/b, 181/c, 181/d, 181/e, 182, 183, 184 ricadenti nelle isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (annualità 2020)” aggiudicati alla ATI Cadore asfalti s.r.l. – Cospin s.r.l. Unipersonale.

In attesa dell’avvio delle opere, l’Ufficio tecnico del Comune di Lipari e la Polizia Municipale stanno già predisponendo una serie di interventi “tampone”, nei punti di maggiore criticità, così da scongiurare eventuali rischi per la pubblica incolumità.

L’Amministrazione Comunale

