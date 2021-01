Clamoroso: De Luca revoca l’ordinanza, il Consiglio riunito per discuterla? una minchiata

di Michele Bruno – Il Sindaco di Messina ha appena dichiarato dalla diretta Facebook dal COC della Protezione Civile che revocherà l’ordinanza sindacale con cui aveva istituito la così detta Zona Rossa De Luca.

Tenendo in sospeso l’intera cittadinanza fino alla fine della diretta il Sindaco annuncia, e poi conferma, la revoca della propria ordinanza con cui istituiva ulteriori restrizioni rispetto anche alle disposizioni regionali per la zona rossa.

“E’ pronta l’ordinanza di revoca, da domani torno a fare il Sindaco normale”.

Una lunga diretta in cui ne ha per tutti e attacca tutti. Definisce tutti quelli che lo hanno criticato in questi giorni come “Il Sistema che ha comandato Messina fino a ora”.

E spiega che “se tutti sono contenti così, da domani io non mi occupo più del Covid e della gestione dell’ordine pubblico e nemmeno dei rifiuti dei positivi”.

Il Sindaco infatti dice “Del Covid si occuperanno Musumeci e Conte, dei rifiuti l’Asp, dell’ordine pubblico il Prefetto e il Questore, per il resto saremo, come sempre, a loro sostegno”.

Anche la notizia che pure noi avevamo dato sull’imminente accordo tra Messinaservizi e Asp Messina per la gestione dei rifiuti Covid, smentita assieme al Presidente Giuseppe Lombardo “Pippo avevi firmato? non firmiamo più, se ne occupa Asp!”.

Sono stati, questi ultimi, giorni in cui l’ordinanza del Sindaco ha gettato nel panico commercianti e messinesi comuni, che hanno temuto anche di rimanere senza scorte alimentari, per un nulla di fatto. Punto e a capo.

Persino il Consiglio Comunale, che si era riunito per discutere la Zona De Luca, ha praticamente perso una giornata inutile di lavoro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it