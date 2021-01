Focolaio alla Città Metropolitana, sei positivi all’Autoparco

di Michele Bruno – Ci sono sei positivi al Covid alla Città Metropolitana di Messina. La notizia era già circolata oggi, ma abbiamo potuto confermare in serata con nostre fonti. Si tratta di dipendenti del Dipartimento Autoparco.

I lavoratori dell’Autoparco hanno deciso di fare il test privato dopo aver saputo di un primo sospetto. Stamattina al drive in all’ex Gasometro organizzato da Asp Messina hanno fatto il tampone, che ha confermato il primo test.

Sembrerebbe, da fonti interne, che i dipendenti contagiati siano al momento in isolamento, con sintomi per fortuna al momento non gravi, anche se qualcuno con febbre.

La maggior parte dei dipendenti sono in smart working già dall’ordinanza del Presidente Musumeci che ha istituito la zona rossa, eccetto circa un centinaio di persone che svolgono servizi essenziali.

Al momento non ci sono particolari preoccupazioni, anche per questo motivo.

Seguiremo ed eventualmente aggiorneremo.

