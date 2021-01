Incontro ad Unime: “Cannabis? Meglio parlarne. Prospettive economiche e risvolti giuridici”

Sono molte le notizie che negli ultimi mesi hanno visto protagonista la cannabis: tante le informazioni, giunte da ogni lato del mondo, che annunciano un cambiamento e una svolta sul tema. Dal riconoscimento del valore per fini terapeutici e scientifici dell’ONU, alla depenalizzazione a livello federale da parte della Camera USA, fino qua, nel nostro paese, dove sono riprese delle audizioni in Commissione Giustizia per la proposta di legge, a prima firma Magi, che prevede la modifica dell’articolo 73.

Proprio in questo momento di dibattito internazionale, all’Università degli studi di Messina si approfondirà il tema con l’incontro “Cannabis? Meglio parlarne”. Il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, infatti, organizza un appuntamento online in collaborazione con la campagna Meglio Legale per indagare le potenzialità a gli effetti di questo fenomeno. Venerdì 15 gennaio alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook dell’Università degli studi di Messina e sui canali social della campagna per la legalizzazione di Meglio Legale, si discuterà di prospettive economiche, dei risvolti giuridici ma anche delle questioni legate alla filosofia e alla comunicazione che questo tema apre.

Protagonisti dell’incontro saranno il Professore di “Politica Economica” Ferdinando Ofria e il ricercatore Piero David, economisti e autori di alcuni degli studi più importanti realizzati in Italia sugli scenari di una possibile legalizzazione; la Professoressa Maria Teresa Collica e la ricercatrice Letizia Valentina Lo Giudice, giuriste; Pietro Perconti, filosofo nonché Direttore del Dipartimento e Francesco Parisi, Professore di teorie dei media e cultura visuale. Con loro interverrà, inoltre, Antonella Soldo, coordinatrice della campagna Meglio Legale.

Con gli economisti Ferdinando Ofria e Piero David si analizzeranno i dati del consumo di cannabis in Italia per poi confrontarli con i risultati della legalizzazione già avvenuta in altri paesi.

Vedremo la risposta dell’apertura alla cannabis negli USA, approfondendo il caso del Colorado sia per quanto riguarda le ricadute economiche sia per gli aspetti sanitari e sociali. Nella comparazione di costi e benefici della legalizzazione delle droghe leggere in Italia, verrà presentato uno studio inedito che prevede una stima del fatturato annuo di un ipotetico mercato legale in funzione delle diverse aliquote fiscali applicate. Con la giurista Maria Teresa Collica si vedranno le prospettive di riforma giuridica più recenti, concentrandosi su riflessioni di natura politico-criminale con riferimenti a dei casi concreti trattati dal Tribunale di Messina e alla legislazione in materia di immigrazione.

Infine, porteranno la loro testimonianza sulla collaborazione tra il mondo della cannabis light e quello dello sport Matteo Moretti, Ceo dell’azienda JustMary; Carmelo Caruso e Gaetano Migliorato dirigenti della Nuova Pallacanestro Messina.

