Meteo di Messina e Provincia, 14 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Il meteo di domani, 14 Gennaio 2021, a Messina e Provincia.

Quadro generale: Tra ieri e giovedì l’afflusso di umide correnti nordoccidentali alimenterà la formazione di piogge e rovesci a carattere sparso e intermittente sul basso Tirreno, in particolare nella Piana di Gioia Tauro, Reggino, Messinese e parte del Palermitano e della Campania; spazio ad ampie fasi soleggiate sui settori centro-settentrionali della Campania e sull’area ionica.

Nel corso del weekend si concretizzerà la prima irruzione d’aria fredda della stagione invernale: l’anticiclone delle Azzorre, infatti, porterà i suoi massimi tra l’Atlantico e le Isole britanniche, lasciando spazio all’ingresso di masse d’aria artica continentale sulle regioni adriatiche e al Sud Italia. Tra venerdì 15 e sabato 16 piogge, rovesci e nevicate fino a quote collinari interesseranno Calabria e Sicilia. Su tutte le regioni meridionali l’impulso freddo verrà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Grecale e Tramontana, che acuiranno la sensazione di freddo.

Le peggiori condizioni domani a Messina infatti sul versante tirrenico, con nuvole e piogge, buone invece in quelli ionici. Venti prevalenti dai quadranti nord-occidentali, sostenuti da Maestrale e Ponente in vari settori.

A Messina domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge (2,2 mm), in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera: sono previsti in tutto 3.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 11°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2353m.Da segnalare Maestrale con intensità di rilevo di notte e di pomeriggio. In generale venti settentrionali, leggermente tesi anche in serata (Nord/Nord-Ovest). Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Dalla notte, il cielo delle Isole Eolie è nuvoloso, con locali aperture notturne, con schiarite in alcuni momenti della mattina e del pomeriggio. Si copre poi la notte, quando sono attese piogge scarse (0,4 mm). Temperature da 11°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti dai quadranti occidentali, tesi dal mattino, molto teso in particolare il vento di Ponente del pomeriggio, con leggera alleviazione serale. Mare molto mosso.

Sul Litorale Tirrenico cieli sparsamente nuvolosi durante il giorno, con tendenza a coprire invece nelle ore buie. Pioggia per tutta la giornata, con alternanza di fenomeni scarsi e più consistenti: i maggiori fenomeni mattina e sera (3 mm e 1,2 mm). Previsti in tutto 5 mm. Temperature da 11°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti dai quadranti occidentali, lievemente tesi al mattino, forti (da Ovest/Nord-Ovest), con allerta vento di 3bmeteo.com, dal pomeriggio. Mare molto mosso.

Sul Litorale Ionico invece cielo sereno sin dal mattino, con qualche nuvola, sparsamente nuvoloso nella nottata. Chiaramente non ci saranno piogge. Temperature da 11°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Da segnalare prevalenza di venti di Maestrale di media entità, più consistenti in nottata e serata. Mare mosso.

Sul versante etneo del Litorale Ionico condizioni simili per cieli e assenza di piogge. Temperature da 10°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Qui un Maestrale notturno di media entità lascia però spazio a venti dai settori meridionali più leggeri. Mare poco mosso.

Cieli notturni nuvolosi sui Nebrodi, con localizzate aperture nella notte, in lieve attenuazione, con alternanza di schiarite, successivamente. Niente piogge. Temperature da 2°C (mattina) a 9°C (pomeriggio). Da notare Maestrale mediamente teso nella notte e poi Ponente da teso a forte dal pomeriggio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it