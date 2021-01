Al via la campagna vaccinale per gli studenti UniMe di Area Sanitaria

Domani 15 gennaio prenderà avvio la campagna vaccinale anti COVID-19 per gli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Professioni Sanitarie.

Gli studenti già registrati sul portale riceveranno una mail con le indicazioni specifiche, relative al giorno ed all’ora di presentazione. Per dare la possibilità ai residenti fuori provincia di organizzarsi per raggiungere Messina, nei primi giorni verranno convocati coloro i quali risiedono in città.

Si invitano gli studenti intenzionati a vaccinarsi e che non avessero ancora proceduto alla registrazione sul portale a provvedervi tempestivamente, dal momento che ciò rappresenta requisito indispensabile per poter accedere al servizio.

Di seguito il link per le prenotazioni:

https://testcovid.costruiresalute.it_prenotazione_vaccino

