Frana località Sgurbio: non s’ha da fare

di Luana Spanò – Riceviamo e pubblichiamo ancora una volta il disagio di alcuni abitanti dell’isola di Alicudi. A breve sarebbero dovuti iniziare i lavori per mettere in sicurezza contrada Sgurbio, invasa da una frana, ma sembra che non ci sia ancora una data certa. “Affrontiamo difficoltà gigantesche per ogni approvvigionamento da 2 anni, 1 mese e 12 giorni!”, afferma Elvira Amato.

La frana non permette il passaggio degli asini e gli abitanti della contrada sono obbligati a percorrere a piedi un tortuoso sentiero alternativo per raggiungere il porto.

Per chi vive l’isola questo si traduce in un enorme difficoltà nel trasporto degli approvvigionamenti, come acqua o gas.

Ma anche e soprattutto per i soccorsi di emergenza. Sono di poco più di un mese fa le immagini straordinarie pubblicate dalla nostra redazione di un’operazione di soccorso da parte di un elicottero dei vigili del fuoco, proveniente da Salerno, che ha agganciato in volo una barella, trasportata su un tetto, issando in volo un’anziana signora.

Con l’interruzione del sentiero che da Sgurbio porta al porto e quindi all’elipista presente sull’isola, non sarebbe stato possibile trasportare la signora fino all’elicottero che l’attendeva per il trasferimento in ospedale, in nessun altro modo.

