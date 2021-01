Lipari, domani tamponi gratuiti per screening sulla popolazione

Si avvisa la cittadinanza che SABATO 16 GENNAIO 2021 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00

VERRÀ ATTIVATA UNA POSTAZIONE DRIVE IN PIAZZA MAZZINI DOVE CI SI POTRÀ

SOTTOPORRE A TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SU BASE VOLONTARIA E IN FORMA

L’invito a partecipare a tale attività, così da poter monitorare e seguire l’andamento epidemiologico nel nostro territorio e potere, eventualmente, mettere in campo le necessarie azioni di prevenzione e controllo, è rivolto a tutta la cittadinanza in particolar modo alla popolazione scolastica (personale docente e non docente, alunni), in vista della possibile ripresa delle attività didattiche in presenza.