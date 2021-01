Meteo di Messina e Provincia, 16 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di domani, 16 Gennaio 2021, a Messina e Provincia. Rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: un’ulteriore intensificazione dell’afflusso di masse d’aria artico-continentale dà il via al weekend più rigido della prima parte dell’inverno. Tempo instabile su Vibonese, Reggino, Locride e Sicilia con piogge e rovesci più frequenti e abbondanti nella prima parte del giorno lungo il versante tirrenico e sulla fascia ionica catanese. Prima neve stagionale dai 900-1000 metri su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Madonie ed Etna, in ulteriore calo fin verso i 700-800 m dal pomeriggio-sera. Più stabile e soleggiato su media e alta Calabria e in Campania, salvo addensamenti nuvolosi limitati alle aree interne a ridosso dell’Appennino. Temperature in ulteriore calo su valori inferiori alle medie climatiche; lungo la costa campana le massime si manterranno inferiori ai 7-8°C. Venti tesi o forti di Grecale e Tramontana. Mari molto mossi.

Nel messinese, in particolare, piogge tra deboli e rovesci notturni, con strascichi localizzati al mattino, temperature minime in netto calo e prevalenza di venti freddi e umidi nord-occidentali, in generale da mediamente tesi a forti. Mari tra mossi e molto mossi.

A Messina domani cielo coperto notturno con rovesci (13,2 mm) e attenuazione progressiva della nuvolosità fino a sereno in serata. Soltanto deboli piogge al mattino. sono previsti 13.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio) , la minima di 8°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 1205m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Maestrale (Nordovest), al pomeriggio poco più tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: pioggia.

Sulle Isole Eolie cielo coperto nella notte, con piogge deboli (1,2 mm). Attenuazione parziale con nuvolosità alternata a schiarire da mattina a pomeriggio e infine nuova attenuazione in serata. Temperature da 8°C (sera) a 12°C (pomeriggio). Venti forti da Nord-Nordest con allerta di 3bmeteo.com, Tramontana di media tensione dal mattino. Mare molto mosso.

Cieli coperti fino al mattino sul Litorale Tirrenico, con rovesci notturni (11.6 mm) in parziale assorbimento al mattino. Previsti 11,9 mm di pioggia. Temperature da 10°C (notte e mattina) a 13°C (pomeriggio). Venti nordoccidentali di media tensione durante tutta la giornata. Mare molto mosso.

Cielo coperto con rovesci notturni (14,6 mm) anche sul Litorale Ionico e nuvolosità parziale dal mattino in poi. Temperature da 8°C (sera) a 13°c (pomeriggio). Maestrale mediamente teso, con picco nella mattinata. Mare mosso.

Da coperto nella notte con rovesci (11,6 mm), sul versante etneo del Litorale Ionico, il cielo tende a graduale e progressiva attenuazione, fino a nuvolosità alternata a schiarite dal pomeriggio. Temperature da 8°C (mattina e sera) a 12°C (pomeriggio). Venti tesi dai versanti meridionali nella notte lasciano spazio dalla mattina a Tramontana e venti dai versanti nordoccidentali mediamente tesi. Mare molto mosso.

Cieli coperti con deboli piogge di notte (2,4 mm), lasciano spazio a parziale nuvolosità dal mattino, sui Nebrodi. Temperature da 1°C (mattina e sera) a 4°C (resto della giornata). Fortissimi fenomeni ventosi portati da Tramontana, in graduale e progressiva attenuazione fino in serata, per cui vi è l’allerta vento di 3bmeteo.com. Mare mosso.

