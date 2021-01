Meteo di Messian e Provincia, 18 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di domani, 18 Gennaio 2021, a Messina e Provincia. Rilevazioni 3bmeteo.com.

Quadro generale: la circolazione ciclonica responsabile della nuova ondata di maltempo si porta sullo Ionio. Rimane dunque instabile il tempo tra Sicilia e Calabria con piogge e qualche temporale. Neve sui rilievi sopra i 600-900m. Sulla Campania residui fenomeni al mattino tra dorsale e beneventano in attenuazione. Venti fino a tesi tra Grecale e Maestrale (Nordovest) con mari molto mossi.

Nel messinese piogge un po’ ovunque e qualche temporale, fino alla mattina, Eolie escluse. Tendenza a venti forti quasi ovunque. Temperature mediamente basse, con minime generalmente tra i 7°C e i 9°C. Mari generalmente mossi.

A Messina domani cieli coperti o molto nuvolosi con rovesci notturni (10,9 mm) e deboli piogge al mattino. Rasserenamenti dal pomeriggio e nubi sparse in serata. Previsti 12.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C (mattina e sera), la minima di 9°C (pomeriggio), lo zero termico si attesterà a 1209m. Venti dai quadranti nordoccidentali, tesi al mattino da Ponente, moderati in seguito. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: pioggia.

Cielo parzialmente nuvoloso sulle Isole Eolie, con eccezione del pomeriggio, sereno. Non previste piogge. Temperature da 8°C (mattina) a 12°C (pomeriggio). Venti in prevalenza moderati e dai quadranti nordoccidentali, ad eccezione di forti da Ovest-Nordovest nella notte e lievi di Grecale (Nordest) al mattino. Mare agitato. Allerta 3bmeteo per venti forti.

Folti addensamenti notturni tendono a coprire al mattino sul Litorale Tirrenico, con temporali (13,8 mm) che alleggeriscono al mattino, mentre dal pomeriggio è presente nuvolosità parziale. Previsti 15,3 mm di pioggia. Temperature da 11°C (mattina e sera) a 13°C (resto della giornata). Anche qui venti moderati dai quadranti nordoccidentali, ad eccezione di forte Ponente di notte e moderato Grecale al mattino. Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo per vento forte.

Nuvolosità irregolare sul Litorale Ionico, con tendenza a coprire al mattino. Piogge deboli fino alla mattinata (3,8 mm). Previsti 6,7 mm di pioggia in tutto. Progressivo alleggerimento delle nubi, alternate a schiarite, fino a quasi sereno nella notte. Temperature da 8°C (sera) a 12°C (pomeriggio). Venti dai quadranti nordoccidentali, molto forti (Ovest-Nordovest) nella notte, e poi da lievi a mediamente tesi in serata. Mare mosso. Allerta 3bmeteo per vento forte.

Condizioni simili sul versante etneo del Litorale, con piogge di maggiore densità la mattina (4,7 mm). In tutto previsti 9,6 mm di pioggia. Temperature da 7°C (mattina e sera, a 12°C (pomeriggio). Venti nordoccidentali moderati o lievi, con maggiore intensità in serata, con Maestrale. Mare mosso.

Sui Nebrodi cielo coperto fino al mattino, quando si verificheranno piogge deboli miste a neve (2,1 mm). Previsti in tutto 8,7 mm di pioggia. Nevischio nel pomeriggio (0,4 mm), con nuvolosità parziale fino in serata. Temperature da -1°C (sera) a 4°C (pomeriggio). Mare mosso. Venti da Sud-Sudovest tesi al mattino, poi nordoccidentali, da forti a moderati in serata. Allerta 3bmeteo.com per vento forte.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it