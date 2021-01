Frana Sgurbio: arriva l’interrogazione di Finocchiaro

di Luana Spanò – Il consigliere di maggioranza Giuseppe Finocchiaro, si mostra nuovamente attento alle problematiche degli abitanti di Alicudi.

La nostra redazione lo ha spesso incontrato dopo le numerose segnalazioni da parte di alcuni abitanti della piccola isola.

Insieme ad altri due consiglieri Giuseppe Grasso e Ugo Bertè, ha inoltrato un’interrogazione al sindaco per chiarire lo stato attuale della zona interessata da una frana da ben due anni ed eventuali interventi previsti.

Rispondendo così ad una reale necessità di chiarimento da parte degli abitanti del posto, allarmati dalla preoccupazione che le nuove restrizioni regionali dovute alla pandemia, possano nuovamente rallentare la ripresa dei lavori.

Nella nota si legge: “In località Sgurbio – Alicudi, dal dicembre 2018 una frana ha invaso la strada, impedendo da oltre due anni agli abitanti della contrada di raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni e garantirne i rifornimenti essenziali con l’aiuto degli asini per i carichi più pesanti, se non percorrendo una strada alternativa decisamente più lunga e impervia.

Con la presente La interrogo e chiedo di conoscere con risposta scritta:

Quali sono state le attività svolte per la risoluzione del problema;

I motivi per i quali a distanza di oltre due anni non sono stati effettuati interventi risolutivi;

I programmi e la tempistica di intervento;

Attendo riscontro all’interrogazione ma soprattutto confido in un rapido intervento per non gravare gli abitanti della zona di ulteriori disagi (oltretutto lo stato dei luoghi non garantisce adeguatamente eventuali soccorsi)”.

