Meteo di Messina e Provincia, martedì 19 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per martedì 19 Gennaio 2021. Rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, da domani, determina un miglioramento delle condizioni meteo. Prevale il sole salvo per una modesta nuvolosità che insisterà su Campania e nel basso Tirreno, con schiarite sempre più ampie e piogge e nevicate in esaurimento. Temperature in ripresa, ventilazione anche moderata da Nordovest (Maestrale) in attenuazione. Mari molto mossi, moto ondoso in attenuazione.

Mercoledì peraltro i venti si disporranno dai quadranti meridionali, dando luogo ad un sensibile rialzo delle temperature; una nuova ma blanda perturbazione investirà la Campania; più soleggiato in Sicilia e soprattutto in Calabria.

Da segnalare, per mercoledì, raffiche di Scirocco fin oltre i 70-80 km/h su Palermitano e Messinese tirrenico.

Domani, in generale, nel messinese, tendenza a parziale nuvolosità con ampi rasserenamenti, e ad assorbimento delle piogge. Subentrano in diversi settori i venti sudoccidentali mitigatori, con generale attenuazione, anche per le correnti fredde, ancora prevalenti, di provenienza nordoccidentale. Mari mossi.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1165m. I venti saranno in prevalenza dai quadranti nordoccidentali, da moderati a lievi, sostituiti da Ovest-Sudovest nella notte. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Condizioni di nuvolosità identiche sulle Isole Eolie, anche qui niente piogge. Temperature da 7°C (mattina) a 12°C (pomeriggio). I lievi venti nordoccidentali lasciano spazio, dal pomeriggio, ad altrettanto leggere correnti dai quadranti sudoccidentali. Mare mosso.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul Litorale Tirrenico, con tendenza a rasserenamento, con schiarite, dalla mattina, fino a sereno o quasi nel pomeriggio. Niente pioggia. Temperature da 9°C (mattina e sera) a 13°C (pomeriggio). Maestrale e venti nordoccidentali lievi lasciano spazio a correnti leggere da Sud-Sudest nella notte. Mare mosso.

Sul Litorale Ionico, cielo sereno o scarsamente nuvoloso, con completo rasserenamento in serata. Non prevista pioggia. Temperature da 9°C (fino al mattino) a 13°C (pomeriggio). Prevalenza di Maestrale moderatamente teso, con alleggerimento serale, eccetto lievi venti di Ponente pomeridiani. Mare mosso.

Simili condizioni sul versante etneo del Litorale, tranne per il fatto che i maggiori rasserenamenti sono al mattino. Anche qui non previste piogge. Temperature da 7°C (fino al mattino) a 12°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi, in prevalenza dai settori nordoccidentali, eccetto nel pomeriggio, lievi da Est-Nordest. Mare mosso.

Sui Nebrodi parziale nuvolosità alternata a schiarite fino al pomeriggio, maggiori rasserenamenti in serata. Nessuna pioggia. Temperatura che scende sotto lo zero al mattino (-1°C), massima a 5°C (pomeriggio). Allerta 3bmeto per forte vento di Tramontana notturno, poi prevalenza di venti dai settori occidentali, da moderati a lievi in serata.

