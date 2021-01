1170 dosi del vaccino per il “richiamo” all’Ospedale di Patti

Centonovantacinque flaconcini per 1170 dosi di vaccino custoditi nell’apposito congelatore presso l’unità operativa complessa della medicina emotrasfusionale, diretta dal dottor Gaetano Crisà dell’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, sono arrivati nella mattinata di oggi tramite un corriere Pfizer.

Le dosi del vaccino che verranno utilizzate solo per garantire le seconde vaccinazioni, in modo da completare immunizzazione di chi ha già è stato vaccinato, saranno distribuiti presso la “Farmacia” dell’ospedale pattese, in modo da assicurare le vaccinazioni per un territorio vastissimo che va da Milazzo fino ai comuni siti sui Nebrodi.

Al momento coloro che dovranno effettuare il “richiamo” sono circa 4000 persone, mille di questo riguardano la zona di Patti.

