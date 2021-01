Meteo di Messina e Provincia, 20 Gennaio 2020

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per martedì 20 Gennaio 2020. Rilevazioni 3bmeteo.com

Quadro generale: l’alta pressione favorisce ampie schiarite su tutti i settori; dalla sera una perturbazione interessa la Campania, apportando deboli piogge in serata; tempo decisamente più soleggiato in Calabria e Sicilia. Temperature in rialzo. Venti in rotazione da Scirocco. Mari molto mossi.

Nel messinese tendenza a sereno o parziale nuvolosità, senza piogge, eccetto i Nebrodi. Scirocco e venti sudorientali portano rasserenamenti. Mari mossi o poco mossi.

A Messina domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C (pomeriggio), la minima di 8°C (fino al mattino), lo zero termico si attesterà a 1760m. Subentrano venti dai settori meridionali sin dalla notte, in particolare sudorientali, dal mattino. Intensità debole in generale, in leggero rafforzamento in serata. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le nubi sparse notturne delle Isole Eolie lasciano spazio ad ampi rasserenamenti dal mattino. Non previste piogge. Temperature da 9°C (fino al mattino) a 14°C (pomeriggio). Deboli venti dai quadranti sudorientali mitigano il clima. Mare mosso.

Cielo sereno o poco nuvoloso sul Litorale Tirrenico. Nessuna Pioggia. Temperature da 7°C (mattina) a 14°c (pomeriggio). Venti lievi in prevalenza dai quadranti sudorientali. Mare poco mosso.

Anche sul Litorale Ionico, sereno o poco nuvoloso, senza piogge. Temperature da 6°C (notte) a 14°C (pomeriggio). Ancora prevalenza di venti nordoccidentali, con debole Maestrale fino al mattino, che lascia il posto a Scirocco. Mare poco mosso.

Sul versante etneo del Litorale, cieli sereni, con qualche possibile velatura durante il giorno. Niente piogge. Temperature da 7°C (fino al mattino) a 13°C (pomeriggio). Venti deboli, in prevalenza ancora dai settori nordoccidentali. Mare poco mosso.

In controtendenza i Nebrodi, con cielo coperto tutta la giornata, con pioviggini previste fino al pomeriggio. In totale previsti 1,4 mm di pioggia. Venti meridionali da moderati, a mediamente tesi dal mattino, con prevalenza di Mezzogiorno.

