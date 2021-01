Al Papardo completato primo ciclo di vaccinazioni su tutto il personale e pronti al secondo

Si è conclusa la prima fase della somministrazione del vaccino Pfizer/BioNTech all’interno dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

Il vaccino è stato somministrato a tutti i dipendenti e a tutto il personale – medico, sanitario e amministrativo – che opera all’interno dell’Ospedale e che, preventivamente, si era iscritto sull’apposita piattaforma dedicata alla registrazione delle richieste di vaccinazione. Altri non sono stati vaccinati per motivi di incompatibilità di tipo sanitario mentre altri rientreranno nella seconda tornata di somministrazioni che si avvierà nei prossimi giorni.

Sono quindi state effettuate più di 1.100 vaccinazioni totali (di cui 745 operatori sanitari) procedendo a ritmi serrati per circa 10 giorni, lavorando ogni giorno, comprese le festività, e praticando in alcuni casi più di 300 somministrazioni in un solo giorno.

“Il merito di questo grande sforzo va allo staff vaccinazioni della nostra azienda che grazie a un lavoro celere e organizzato nel dettaglio – ha dichiarato il Direttore Generale Mario Paino – ha permesso di raggiungere in sicurezza il risultato che ci eravamo prefissati. E’ stato vaccinato del personale che opera in azienda e che si è sottoposto alla procedura volontariamente comprendendo l’importanza della stessa. Giorno 21 si passerà quindi alla somministrazione delle seconde dosi del vaccino anti-covid.”

