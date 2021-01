Di Michele Bruno – Il Meteo di Messina e Provincia, giovedì 21 Gennaio 2021.

Quadro generale: una blanda perturbazione apporterà nubi su gran parte delle regioni meridionali, ma su Calabria e Sicilia si tratterà di una copertura innocua, che si limiterà ad apportare solo innocue velature del cielo; in Campania la nuvolosità risulterà più consistente e darà luogo anche a qualche debole pioggia, specie sul Casertano. Temperature in aumento ovunque.

Venti di Scirocco, anche forti sulla Sicilia tirrenica. Mari generalmente molto mossi.

Nel messinese troviamo assenza di piogge e tendenza ad addensamenti crescenti, ma, come visto, lievi, per velature. Temperature massime in lieve rialzo. Nel macro-settore Messina-Tirreno-Eolie, venti da Mezzogiorno o comunque da settori meridionali, in genere lievi o localmente forti. Nell’area ionica lievi, dai settori opposti. Mari mossi o poco mossi.

I Nebrodi sono l’eccezione, qui i venti meridionali perturbanti portano estesa nuvolosità, ma sempre innocua.

A Messina domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 11°C (fino al mattino), lo zero termico si attesterà a 2395m. I venti saranno forti, dalla notte fino al pomeriggio, e proverranno da Mezzogiorno, ed ancora fino a sera, da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: vento.

Sulle Isole Eolie cielo sostanzialmente sereno, ma con addensamenti crescenti fino a sera. Nessuna pioggia. Temperature da 10°C (mattina) a 17°C (pomeriggio). Venti lievi, in prevalenza da quadranti sudorientali, eccetto in serata. Mare poco mosso.

Medesime condizioni di nuvolosità e assenza di piogge sul Litorale Tirrenico. Temperature da 10°C (notte) a 19°C (pomeriggio). Venti lievi da Mezzogiorno, in serata lievi da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

Anche nel Litorale Ionico si riscontra un progressivo aumento di addensamenti in giornata, senza piogge. Temperature da 9°C (notte) a 16°C (mattina). venti lievi di Maestrale fino in mattinata, e poi ancora dai settori settentrionali. Mare mosso.

Sul versante etneo della costa ionica, stessa situazione per cielo e precipitazioni. Temperature da 9°C (fino a mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti lievi nordorientali, con Grecale il pomeriggio e Tramontana la sera. Mare mosso.

Veniamo all’eccezione Nebrodi, dove il cielo è molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata, con locali aperture pomeridiane. Temperature da 5°C (fino a mattina) a 9°C (pomeriggio). Venti da Sud-Sudovest, da tesi a forti, dalla notte al pomeriggio, e poi da Sud-Sudest di media intensità.

