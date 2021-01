Rifiuti Covid, Commissario Furnari “il servizio passa al Comune di Messina”

Così si legge oggi dalla pagina del Commissario Asp per l’emergenza Covid, Marzia Furnari:

Il Comune di Messina ha comunicato che a partire da oggi, 20 Gennaio 2021, il servizio di raccolta dei rifiuti per i soggetti positivi in isolamento domiciliare, o dei conviventi non positivi in quarantena, passerà sotto la sua responsabilità, così come disposto dall’Assessorato regionale all’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.

Il dirigente regionale Calogero Foti ha infatti comunicato che, in caso di impossibilità ad adempiere da parte delle ASP territorialmente competenti, le attività debbano passare in capo ai Comuni e non necessariamente attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Pertanto, non ravvisandosi detta necessità, non è stata fornita alcuna ulteriore indicazione circa le modalità di stipula di accordo convenzionale tra le parti nel caso in cui il Comune subentri all’Azienda Sanitaria Provinciale nella gestione del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti di tipo A.

L’Amministrazione comunale effettuerà il servizio tramite la propria Partecipata Messina Servizi bene Comune.

Tenuto conto dell’avvenuto passaggio di consegne a Messina Servizi bene Comune, l’indirizzo di posta elettronica [email protected] dedicato alle segnalazioni dell’utenza sarà definitivamente soppresso a partire da lunedì 25 gennaio 2021.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it