Incidente sull’A20: Suv precipita nella strada provinciale sottostante

Nella serata di ieri, alle ore 20 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale in prossimità dei caselli di Rometta, sull’autostrada in direzione Palermo-Messina. Il soccorso é scattato in seguito al violento incidente tra due vetture, una delle quali un Suv, é precipitata nella strada provinciale sottostante.

L’uomo alla guida, un agente di polizia penitenziaria in servizio a Messina, ha riportato un trauma cranico e un taglio profondo alla fronte. È stato subito trasportato in ospedale dal personale del 118.

Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto è intervenuta la squadra lavori del Consorzio autostradale e la Polizia stradale per la gestione della viabilità della rete.

