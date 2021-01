Meteo di Messina e Provincia, 22 Gennaio 2021

Di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per domani, venerdì 22 Gennaio 2021. Rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: Si intensifica il maltempo in Campania, con nuvolosità diffusa, piogge e qualche rovescio; in Calabria le precipitazioni riguarderanno solo l’alto Cosentino, solo nubi sparse sul resto della regione; maggiori schiarite in Sicilia, ove si assisterà al transito di innocue velature, specie nella seconda parte del giorno. Temperature in aumento. Venti moderati o forti di Scirocco. Mari in genere molto mossi.

Nel messinese vige il clima già descritto per la Sicilia, senza piogge e con venti meridionali, generalmente lievi, eccetto a Messina. Mari mossi, soprattutto sullo Ionio o poco mossi, sul Tirreno.

A Messina domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 12°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2264m. I venti saranno tesi dalla notte, in crescendo e proverranno da Mezzogiorno, in serata forti, da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: vento.

Cielo sereno sulle Isole Eolie, o parzialmente nuvoloso, con alternanza di schiarite. Niente pioggia anche qui. Temperature da 11°C (mattina) a 18°C (pomeriggio). Venti lievi di Scirocco prendono il posto di venti da Est-Nordest notturni. Mare poco mosso.

Sul Litorale Tirrenico da cieli parzialmente nuvolosi durante la giornata, con schiarite notturne, più ampie al mattino. Non sono previste piogge. Temperature da 12°C (fino a mattinata) a 19°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati da settori meridionali. Mare poco mosso.

Scarsa nuvolosità sul Litorale Ionico, esclusi cieli sereni in mattinata. Niente piogge. Temperature da 10°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Prevalenza di venti lievi dai settori nordoccidentali (Ponente e Maestrale), eccetto il pomeriggio. Mare mosso.

Medesime condizioni metereologiche sul versante etneo del Litorale, con temperature da 9°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti lievi nordoccidentali fino al mattino, sostituiti da Levante e Mezzogiorno, pomeriggio e sera. Mare mosso.

Ancora cattivo tempo invece nei Nebrodi: nuvoloso o molto nuvoloso, eccetto qualche schiarita al mattino. Tuttavia niente piogge. Temperature da 4°C (mattina) a 9°C (pomeriggio). Prevalenza di venti moderati dai settori meridionali.

