Finisce in un vallone, soccorso cane a Lipari

di FraPè – Tutto è bene quello che finisce bene, non è la commedia in cinque atti di William Shakespeare, ma il finale del salvataggio di Balto, il cane che era finito in un vallone a Lipari dove vive con la sua proprietaria e non era capace a risalire.

A soccorrere Balto sono stati i vigili del fuoco che, con una corda si sono calati per circa 30 metri, e lo hanno riconsegnato, in buone condizioni di salute, alla sua proprietaria Anna Mandarano.

Tutti poi hanno posato per una foto ricordo sorridendo allo scampato pericolo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it