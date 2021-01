Meteo di Messina e Provincia, Sabato 23 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia di Sabato 23 Gennaio 2021. Rilevazioni 3bmeteo.com.

Quadro generale: maltempo sulla Campania e poi anche sulla Calabria con piogge e temporali in via di intensificazione. Fenomeni in transito ma irregolari anche sulla Sicilia da ovest verso est. Calo termico, venti tesi dai SSO, rotazione a ONO dal pomeriggio con mari fino ad agitati.

Nel messinese le condizioni generali sono rispettate, con piogge per lo più scarse o deboli e con venti meridionali notturni che lasciano di solito spazio a nordoccidentali. Mari però ovunque soltanto mossi. Le maggiori eccezioni sono sui Nebrodi.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 12°C (sera), lo zero termico si attesterà a 1812m. I venti saranno forti, da Mezzogiorno nella notte, poi dai quadranti nordoccidentali dal mattino, in prevalenza da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: vento.

Parzialmente nuvoloso, con aperture e schiarite, sulle Isole Eolie, con piogge scarse (0,7 mm) al mattino. Temperature da 11°C (sera) a 16°C (pomeriggio). Venti dai quadranti sudoccidentali, forti dalla mattina. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Cieli parzialmente nuvolosi sul Litorale Tirrenico, con schiarite mattina e sera e piogge scarse (0,5 mm), sempre di mattina . Temperature da 12°C (sera) a 17°C (pomeriggio). Venti moderati da Sud-Sudest, lasciano spazio al mattino a venti forti dai quadranti nordoccidentali, in lieve, ma progressiva, diminuzione. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Cieli parzialmente nuvolosi anche sul Litorale Ionico, con piogge scarse durante il giorno e rasserenamento e assorbimento in serata. Previsti 1,6 mm di pioggia. Temperature da 11°C (fino al mattino) a 16°C (pomeriggio). Venti lievi di Nordest lasciano spazio a venti forti dai quadranti nordoccidentali, che aumentano nel pomeriggio. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Anche sul versante etneo della costa ionica parzialmente nuvoloso, con pieno o parziale rasserenamento in serata, e piogge deboli (1 mm), soltanto al mattino. Temperature da 10°C (fino al mattino) a 15°C (pomeriggio). Venti dai settori settentrionali, prima lievi, poi forte Maestrale dal pomeriggio. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Cielo coperto nella notte dei Nebrodi, con progressivo rasserenamento, quasi completo in serata. Tuttavia sono previste piogge fino al pomeriggio, di discreta intensità al mattino (4,2 mm). In tutto previsti 5,3 mm di pioggia. Temperature da 4°C (mattina e sera) a 9°C (pomeriggio). Venti moderati da Est-Sudest nelle ore buie, di media intensità, da Ponente, nelle ore centrali del giorno.

