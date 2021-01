Meteo di Messina e Provincia, Domenica 24 Gennaio 2021

Quadro generale: dopo un’effimera tregua anticiclonica, nel corso del weekend il Mediterraneo tornerà nel mirino delle perturbazioni atlantiche, in transito sulle regioni meridionali con nubi, rovesci e temporali, più intensi e insistenti in Campania e sulla media e alta Calabria tirrenica. Fenomeni più brevi e generalmente di moderata entità in Sicilia e lungo il versante ionico calabrese. Neve sull’Appennino a quote variabili dai 1200 ai 1600 metri. Attenzione ai venti di burrasca: raffiche di Libeccio e Ponente fino a 80-100 km/h in Campania, oltre i 50-70 km/h tra Sicilia e Calabria. Mari da mossi ad agitati.

Lunedì maltempo al Sud, ma la Sicilia resta ai margini del fenomeno, in particolare il messinese. Tra martedì e mercoledì si concretizzerà, infine, un marcato calo delle temperature, dovuto a una circolazione ciclonica, che passando dall’Adriatico ai Balcani richiamerà masse d’aria fredda dal Nord Europa, sospinte da venti di Maestrale e Tramontana. Previste nevicate, addirittura, nel Nord della Sicilia, anche su quote alto-collinari.

Nel messinese, domani, tra i fenomeni più interessanti: nuvolosità irregolare con aumenti e maggiori addensamenti dal pomeriggio, piogge in genere deboli, venti forti soprattutto dal poemriggio, in prevalenza dai quadranti sudoccidentali.

A Messina nubi in progressivo aumento con coperto e deboli piogge (3,4 mm) dal pomeriggio, sono previsti 3.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C (pomeriggio), la minima di 10°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 1952m. Venti di intensità crescente da moderati a forti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio e sera forti e proverranno da Sud ed Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo previste: vento.

Parzialmente nuvoloso sulle Isole Eolie, fino al mattino, il cielo si copre poi dal pomeriggio, con piogge deboli fino a sera (2,3 mm e 3,55 mm). Temperature da 12°C (mattina) a 17°C (pomeriggio). Venti dai quadranti sudoccidentali in progressivo aumento da forti a molto forti dal pomeriggio, con lieve riduzione in serata. Mare agitato. Allerta 3bmeteo: vento.

Nuvolosità in progressivo aumento sul Litorale Tirrenico, da una notte quasi serena fino a coperto con piogge scarse (0,9 mm) nel pomeriggio, e ampie schiarite serali. Temperature da 10°C (mattina) e 17°C (pomeriggio). Venti dai quadranti sudoccidentali da moderati a forti dal pomeriggio. Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Nuvolosità in progressivo aumento anche sul Litorale Ionico, da notte serena a coperto con pioggia debole (2,5 mm), con più ampie schiarite in serata, ma ancora qualche strascico. Previsti 2,8 mm di pioggia in tutto. Temperature da 8°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti dai quadranti nordoccidentali, da lievi a forti dal pomeriggio. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Cieli parzialmente nuvolosi sul versante etneo del Litorale, con piogge deboli dal pomeriggio (2,8 mm). Previsti in tutto 4,3 mm di pioggia. Temperature da 8°C (fino al mattino) a 15°C (pomeriggio). Venti dai quadranti nordoccidentali lievi, poi sempre lievi dai settori orientali. Mare mosso.

Cielo sereno o poco nuvoloso nella notte sui Nebrodi, con importanti addensamenti dal mattino fino a coprire nel pomeriggio, con piogge di media entità (4,1 mm), e tuttavia ampie schiarite serali. Temperature da 2°C a 8°C. Venti forti da Sud-Sudovest dal pomeriggio, in lieve alleggerimento in serata. Allerta 3bmeteo: vento.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it