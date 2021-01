Rifiuti Covid, Asp non si presenta al tavolo tecnico: il Sindaco sul piede di guerra

di Michele Bruno – Asp e l’ufficio del Commissario per l’emergenza Covid hanno deciso di disertare la riunione che era stata stabilita per oggi alle 12 con Il Comune di Messina. Un nuovo tavolo tecnico è stato convocato per domani alle 17. Non si sono presentati nemmeno dei delegati dell’azienda o del Commissario. Oggi si sarebbe dovuto trattare il problema dei rifiuti Covid A (quelli dei positivi in isolamento) e lo stato di stallo nel ritiro delle utenze.

La gestione dal 20 gennaio è transitata, almeno sulla carta, per attuazione dell’ordinanza regionale del Presidente Musumeci, alla società Messina Servizi, ma il Sindaco continua a ritenere che Asp e Regione stiano impedendo l’efficiente svolgimento del servizio.

Il Sindaco di Messina ha risposto all’avvenimento anticipando nuove denunce nei confronti di Asp, dunque ciò rischia di innescare nuove polemiche, proprio quando sembrava che le cose dovessero risolversi. Il Sindaco informa anche dell’iniziativa del deputato regionale Danilo Lo Giudice che, su suggerimento del Sindaco stesso, ha presentato richiesta di accesso agli atti riguardo all’operato del Direttore generale Paolo La Paglia.

Il Sindaco ha criticato i deputati regionali messinesi, accusandoli di non aver “mosso un dito”, a suo dire, sulla vicenda, e di non aver convocato in Commissione Sanità Paolo La Paglia. Ad ogni modo, esiste già una Commissione d’Inchiesta al riguardo, da cui si attendono risultati.

“Avevo invitato l’On. Lo Giudice a non occuparsi della vicenda” ha affermato De Luca.

“Ad oggi nessun parlamentare ha attivato le prerogative ispettive che gli competono e siccome non voglio essere silenziosa ed inutile vittima sacrificale della cupola che agisce con logiche politico mafiose, ho chiesto a Lo Giudice di aprire il fronte ispettivo per accedere agli atti di questa vergognosa vicenda che sta generando, tra l’altro, morti contagi e scombussolamento socio economico nella nostra comunità.

I componenti messinesi della commissione sanità del parlamento siciliano e che avrebbero già dovuto agire a difesa del nostro territorio sono:

Elvira Amata Fratelli d’Italia

De Luca Antonio Movimento 5 Stelle

Galluzzo Pino Diventerà Bellissima

Calderone Tommaso Forza Italia”

Tra gli argomenti del tavolo tecnico erano previsti: l’inserimento dati di domiciliazione dei soggetti, la formazione e trasmissione di due elenchi, uno con le utenze dismesse dalla ditta affidataria, con indicazione della data dell’ultimo ritiro dei rifiuti, e l’altro con le utenze in carico a Messina Servizi Bene Comune.

Tra glia altri temi: il tracciamento dei contatti diretti dei contagiati, la banca dati per la gestione dei contagi, il tracciamento generale e lo screening delle scuole, l’istituzione dell’Usca.

