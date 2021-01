Meteo di Messina e Provincia, Lunedì 25 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia di Lunedì 25 Gennaio 2021.

Basato sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: persiste l’afflusso di tese correnti atlantiche, di cui abbiamo parlato ieri, portatrici di piogge e brevi rovesci a carattere sparso nella prima parte del giorno sulla media e alta Campania, dal pomeriggio-sera sulla Calabria tirrenica.

In Sicilia avvio di giornata asciutto e improntato all’alternanza tra schiarite e annuvolamenti; al pomeriggio locali piovaschi su Nisseno, Sicani, Agrigentino e Ragusano. Temperature minime in calo, massime senza particolari variazioni. Venti tesi o ancora a tratti forti dai quadranti occidentali. Mari: agitato il basso Tirreno, mossi o molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Nel messinese cieli in genere irregolarmente nuvolosi, con repentini cambiamenti dal mattino o dal pomeriggio. Locale alternanza tra piogge scarse e asciutto. Venti subito forti dalla notte, poi in alleggerimento, in prevalenza nordoccidentali oppure occidentali. Mari in genere molto mossi o agitati. Vediamo nel dettaglio:

A Messina domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 11°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 1893m. I venti saranno forti di notte e al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, dal pomeriggio in alleggerimento e proverranno da Maestrale (Nordovest) e poi da Grecale (Nordest). Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo previste: vento.

Sulle Isole Eolie cielo nuvoloso nella notte con locali aperture, e in seguito progressivo e graduale rasserenamento fino al pomeriggio, tuttavia in serata leggera tendenza ad addensamenti con scarse piogge (0,5 mm). Temperature da 11°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti irregolari dai settori occidentali, forti già dalla notte, in riduzione fino a moderati nel pomeriggio, poi nuovamente forti in serata. Mare agitato. Allerta 3bmeteo: vento.

Sul Litorale Tirrenico cieli coperti in nottata, parzialmente nuvoloso dal mattino, con maggiori schiarite mattina e sera. Niente piogge. Temperature minime e massime identiche al settore Eolie. Venti occidentali forti dal mattino, in diminuzione con Ponente (Ovest) dal mattino, fino a lievi da Est-Nordest in serata. Mare agitato. Allerta 3bmeteo: vento.

Sul Litorale Ionico nubi sparse nella notte, con piogge scarse (0,4 mm), quasi completo rasserenamento al mattino e poi nuova lieve tendenza ad addensamenti dal pomeriggio. Minime e massime identiche ai settori Eolie e Tirreno. Prevalenza di venti di Maestrale, forti ma in riduzione dalla notte, fino a lievi in serata, con pausa pomeridiana dovuta a venti lievi da Sud-Sudest. Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Sul versante etneo del Litorale troviamo cielo sereno di notte, con lievi e progressivi addensamenti fino a parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Niente piogge. Temperature da 10°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti nordoccidentali, in prevalenza di Maestrale, forti di notte e di mattina, ma in riduzione fino a lievi in serata, con pausa pomeridiana dovuta a venti lievi da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Sui Nebrodi nubi sparse in nottata, poi sereno al mattino, ma con progressivi e importanti addensamenti fino a coperto in serata, quando si verificano precipitazioni scarse (=,5 mm). Temperature da 1°C (mattina) a 9°C (pomeriggio). Venti sudoccidentali moderati, in prevalenza da Sud-Sudovest dal mattino.

